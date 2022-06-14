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В Wildberries объяснили, откуда берут вещи ушедшей из России Zara

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Depositphotos

Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara, входящего в группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России. Как объяснил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев, одежда бренда Zara появилась в продаже, так как Wildberries напрямую закупает товары у производителей или официальных дистрибьютеров.

«Это оригинальная продукция высокого качества. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов. Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей — и рекомендуем следить за нашими обновлениями», — сказал он.

11 июня международный онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Pull&Bear. В каталоге Wildberries появилась верхняя одежда, джинсы, трикотаж марки Pull&Bear. Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti.

Бренды Zara, Massimo Dutti и Pull&Bear входят в группу компаний Inditex. Ранее компания приостановила работу на территории России из-за событий на Украине. Также в ГК входят бренды одежды Oysho, Bershka, Stradivarius.

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