В Германии не поддержали планы по ужесточению антимонопольных законов

Планы по ужесточению антимонопольного законодательства в Германии являются ошибочными. Об этом заявил управляющий директор немецкой торговой ассоциации Штефан Гент, передает Berliner Zeitung.

«Мы считаем, что введение независимых от злоупотреблений возможностей для разукрупнения и антимонопольных претензий на получение прибыли без доказательств вины является ошибочным», — отметил Гент.

По его словам, такая ситуация дает свободу действий федеральному антимонопольного ведомству, которое может принимать абсолютно произвольные решения. Также они могут быть политически мотивированными.

Ранее во вторник ТАСС со ссылкой на информацию Федерального статистического ведомства сообщил, что инфляция в Германии в мае текущего года ускорилась до 7,9 с 7,4% месяцем ранее. Выяснилось, что в последний раз похожие темпы наблюдались в Германии зимой 1973-1974 годов. Тогда причиной послужил нефтяной кризис.