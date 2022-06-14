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Производство стекла в России упало на 30% из-за санкций

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России упало производство листового стекла на 30%. Об этом этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Речь идет непосредственно о листовом стекле, которое преимущественно используют в строительстве. В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, в 2021 году — на уровне почти 100% из-за повышенного спроса.

По данным Минпромторга, объем производства снизился из-за того, что он напрямую зависит от загрузки. По сравнению с маем выпуск листового стекла снизился на 20%.

Директор крупного производителя стекла «Салаватстекло» Максим Скиртин рассказал РБК, что компания начала снижать выпуск листового стекла из-за уменьшения спроса. По его словам, объем продаж в апреле 2022 года снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они уменьшились на 15–20% к началу года, поделился Скиртин.

В мае текущего года использование листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства.

Так, снижение активности девелоперов связано с высокой ключевой ставкой, которая действовала в последние месяцы. В конце февраля Центробанк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%.

Из-за высокой ставки и подорожания банковского финансирования застройщики заморозили новые проекты. Помимо этого, в апреле снизился спрос на жилье, заключает РБК.

Ранее сообщалось, что в союзе производителей молока не готовы переходить на стеклотару из-за проблем с экспортом упаковки Tetra Pak.

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