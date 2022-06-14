Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Украинцы продают право оставить запись на артиллерийских снарядах 09:49
Премьер Португалии считает, что Украине больше нужна помощь, чем статус кандидата... 09:44
Белоруссия отменила все меры противодействия коронавирусу на рейсах в Россию 09:43
Минобороны РФ показало кадры работы военных топографов и комплексов «Искандер» 09:42
Экс-футболист «Спартака» Ловчев не считает защитника Рыбуса хорошим приобретением 09:39
Анонсирован триквел «Сайлент Хилла» 09:38
Россия нарастила рекордные объемы производства подсолнечного масла из-за высокого спроса 09:35
Врач рассказала, какая ягода поможет избавиться от депрессии 09:35
Учительницу из США обвинили в совращении ученика 09:32
Привалова заявила, что вся карьера Ласицкене попала на неблагоприятный период... 09:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Молочники предложили распределение картона между производителями из-за дефицита

close
100%
Depositphotos

В России необходимо начать распределение выпускаемого в стране пищевого картона между упаковщиками из-за его нехватки ввиду антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в отрасли.

«Владея информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями», — отметил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

Участники рынка сошлись во мнении, что сейчас особо остро ощущается нехватка ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До принятия санкций Россия закупала до 50% такого сырья. Поэтому необходимо найти замену тем объемам, которые теперь не поступают из-за рубежа.

Источник издания указал, что перевести все производство на российский картон затруднительно из-за его не всегда высокого качества. Начать производство части продукции в пластике или стекле также невозможно из-за технологий производства. Поэтому производители сейчас пытаются найти замену в азиатских странах. Некоторые же начали выводить часть продукции в картонной упаковке из производства, чтобы использовать его в более востребованных продуктах.

12 июня национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Компания по производству упаковок допустила, что прекращение экспорта может повлиять на ее активы на территории РФ, которые могут быть национализированы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть