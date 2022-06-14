Молочники предложили распределение картона между производителями из-за дефицита

В России необходимо начать распределение выпускаемого в стране пищевого картона между упаковщиками из-за его нехватки ввиду антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в отрасли.

«Владея информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями», — отметил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

Участники рынка сошлись во мнении, что сейчас особо остро ощущается нехватка ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До принятия санкций Россия закупала до 50% такого сырья. Поэтому необходимо найти замену тем объемам, которые теперь не поступают из-за рубежа.

Источник издания указал, что перевести все производство на российский картон затруднительно из-за его не всегда высокого качества. Начать производство части продукции в пластике или стекле также невозможно из-за технологий производства. Поэтому производители сейчас пытаются найти замену в азиатских странах. Некоторые же начали выводить часть продукции в картонной упаковке из производства, чтобы использовать его в более востребованных продуктах.

12 июня национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Компания по производству упаковок допустила, что прекращение экспорта может повлиять на ее активы на территории РФ, которые могут быть национализированы.