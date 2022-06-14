«Ведомости»: в России с начала года сталь подешевела на 40%

По данным рейтингового агентства «Русмет», с января этого года сталь и стальной прокат в России стали дешевле на 40%. Об этом пишут «Ведомости».

К концу мая цены приблизились к уровню экспортного паритета и сравнялись со стоимостью на ведущих зарубежных площадках. Аналитики отмечают, что снижение цен связано как с падением интереса к металлу, так и с укреплением рубля к доллару.

Представитель «Северстали» рассказал газете, что ситуация с заказами оценивается как «крайне напряженная». При нынешнем курсе рубля экспорт нацвалюты малорентабелен, а на внутреннем рынке ожидается падение загрузки на 10%.

По данным газеты, в апреле ассоциация «Русская сталь» направила письмо в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, — там говорилось о сложностях, с которыми столкнулась отечественная металлургическая отрасль.

Ранее сообщалось, что за период с 28 мая по 3 июня цены на бензин снизились в 24 субъектах Российской Федерации. По данным Росстата, больше всего цена снизилась в Кировской области – на 0,9% и Ненецком автономном округе – на 0,7%.