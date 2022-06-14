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В Пакистане предупредили о возможности дефолта в стране

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Akhtar Soomro/Reuters

Если правительство Пакистана не отменит субсидии на нефтепродукты, страна столкнется с дефолтом. Такое заявление сделал министр финансов и доходов исламской республики Мифтах Исмаил на телеканале GEO TV.

Исламабад пока не устранил препятствия для возобновления программы финансовой помощи Международного валютного фонда, сообщил чиновник. В стране «продолжают действовать субсидии на нефтепродукты».

Помимо этого, в проект государственного бюджета на 2022/2023 год не были включены предложенные финансовой организацией корректировки налогов на доходы физических лиц.

По словам Исмаила, «если правительство не повысит цены, то МВФ не заключит сделку с Пакистаном». Это вполне может, уверяет министр, привести к дефолту. Исмаил напомнил о Шри-Ланке.

Ранее премьер Шри-Ланки признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России. Шри-Ланка сейчас переживает худший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость. Уже в апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период, ожидая реструктуризации. Внешний долг составляет $51 млрд.

Ранее Шри-Ланка обратилась за помощью к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) из-за экономического кризиса.

СААРК в периоды кризисов продовольствия поставляют государствам-участникам рис и прочие продукты питания.

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