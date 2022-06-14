Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер ММА Кияшко заявил, что Дзюба мог бы добиться отличных результатов... 03:37
Российская бабушка отогнала медведя от своей семьи 03:19
Форвард «Рейнджерс» Панарин заявил, что будет петь в караоке во время отпуска... 03:17
Трамп обвинил комиссию по штурму Капитолия в попытке не допустить его... 03:15
Стали известны регионы России с самым доступным жильем 03:05
Отец утонувшего в Крыму ребенка рассказал об обстоятельствах произошедшего 02:59
Радимов назвал возможный бойкот Суперкубка «поиском оправданий»... 02:44
СМИ: осужденный в ДНР марокканец Саадун Брагим имеет украинское гражданство 02:40
WSJ: в конгрессе США хотят ограничить инвестиции в Китай 02:37
Определился 31 из 32 участников чемпионата мира —... 02:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Крупнейшие американские инвестбанки приостановили операции по госдолгу России

Bloomberg: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs не будут проводить операции по российским долговым обязательствам после соответствующего указания со стороны Минфина США. Об этом пишет Bloomberg.

По словам профессионалов рынка, в этом месяце JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. все еще «находили заинтересованных». Однако в JPMorgan решили отказаться от этих операций после запрета со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«Заявление министерства финансов от 6 июня об ужесточении финансовых санкций застало участников рынка врасплох и вызвало шквал переговоров с юристами», — пишет агентство.

В конце мая Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.

Также в Белом доме заявили, что Россия уже якобы находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть