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Евросоюз с 14 июня отключит ряд российских банков от SWIFT

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Depositphotos

Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключает ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT. Об этом пишет «Прайм».

Как ожидается, от SWIFT будут отключены Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ), а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Руководство банков уточнило, что отключение от системы было ожидаемо, — к такому сценарию они были готовы, из-за решения ЕС существенного влияния на работу не предвидится.

К SWIFT подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую Банк России создал в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. В Минфине РФ заявили, что СПФС работает по тем же стандартам, что и SWIFT.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории ЕС.

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Санкции против России
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