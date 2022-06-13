Украина договорилась о поставках газа из Канады

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о подписании меморандума с канадской Symbio Infrastructure, в рамках которого будут осуществляться поставки сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы считаем, что возможность с 2027 года получать от <...> Symbio надежные и долгосрочные поставки энергоресурсов, произведенных ответственным образом, будет иметь решающее значение для нашей энергетической безопасности и будущего экономического развития», — заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По словам руководителя Symbio Infrastructure Джима Ильича, компания будет поставлять Украине «конкуретноспособную энергию» в виде СПГ и «зеленого», или климатически нейтрального, водорода.

Однако стороны пока не уточнили, по какой цене Украина будет закупать энергоресурсы, только отметив, что она станет «конкурентной».

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что к концу года страна надеется заработать €1,5 млрд от экспорта электроэнергии в Европейский союз и заработать еще больше в будущем.