Глава «Молдовагаза» Чебан пригрозил должникам возможным отключением газа

Потребители газа в Молдавии, у которых есть долги из-за неоплаты поставок газа могут его лишиться. Об этом в Telegram-канале написал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Во избежание запуска процедуры отключений убедительно прошу своевременно оплачивать полученные квитанции», – отметил Чебан.

По его словам, долг потребителей газа, а также юрлиц и предприятий за поставки в период с января по апрель составляет около 112 млн леев ($5,88 млн).

В начале июня премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что домовладельцы, экономические агенты и местные власти должны начать экономить газ и электроэнергию из-за роста тарифов. По ее словам, гражданам нужно понять, что страна не производит энергию и не обладает запасами газа, поэтому нужно готовиться к зиме и менять структуру потребления.

До этого Гаврилица заявляла, что власти Молдавии работают над возможностью внесения изменений в условия поставок газа из России из-за слишком высоких цен для страны.