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Турция начала прокладывать трубы в рамках проекта по добычи газа в Черном море

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Michael Probst/AP

Турция приступила к укладке труб по дну черного моря в рамках реализации планов по добыче газа. Об этом сообщает турецкая Yeni Şafak.

В публикации отметили, что с 10 июня началась укладка труб 170-километрового участка. Глубина заложения трубопровода составляет 2 км. При этом работы собираются завершить за пять месяцев.

По информации издания, укладкой труб займутся специальные суда «Касторо-10» и «Кастроне». Первое уже прибыло в порт Фильос, второе ожидают лишь в июле. В общей сложности работать над проектом будут 20 судов и более 4 тыс. человек.

Газ с месторождения Сакарья должен начать поступать до потребителей уже в начале 2023 года. На первом этапе будет добываться около 10 млн кубометров газа в сутки или около 4 млрд кубометров в год. Уже к 2028 году ежедневно должно добываться свыше 40 млн кубометров или 15 млрд кубометров за весь год.

В конце мая вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что республика намерена в первом квартале 2023 года потреблять газ, который добывают в Черном море.

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