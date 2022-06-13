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Bloomberg: Китай может спровоцировать рост стоимости нефти из-за высокого спроса

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость во всем мире может вырасти. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. В последнее время страна постепенно стала восстанавливать и наращивать спрос, отметили в публикации.

В китайской нефтегазовой компании CNPC спрогнозировали, что страна в третьем квартале 2022 года сможет увеличить потребление нефти на 12%. Из-за этого страны-участники ОПЕК+ собираются нарастить добычу топлива.

Кроме того, в Китае постепенно ослабевают коронавирусные ограничения. Это может привести к росту деловой активности. Из-за этого спрос вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки.

12 июня национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила сократить поставки сырой нефти в Китай в июле 2022 года на фоне роста импорта российского топлива китайскими нефтяными компаниями.

До этого японская газета Nihon Keizai написала, что эффективность санкций Запада против РФ снижается из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией.

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