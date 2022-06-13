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ЦИАН назвал города, которые обогнали Москву по росту цен на жилье

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Иркутск, Саратов и Челябинск заняли лидирующие позиции среди крупных городов России с самым большим ростом средней цены на квартиры в новостройках. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные от «ЦИАН.Аналитики».

Первое место в рейтинге занял Иркутск. Средняя цена новостройки в городе с начала 2022 года выросла на 58,6%, то есть с 3,65 млн рублей до 5,79 млн рублей. Второе место досталось Саратову с ростом в 43,4%, до 4,78 млн рублей. Третья строчка у Челябинска, где цена на новостройки с начала года поднялась на 34,4%, до 5,74 млн рублей.

Москва же в этой рейтинге заняла почти самый конец рейтинга, 29 место. С начала года в столице цены поднялись лишь на 2,2%, до 15,84 млн рублей. В целом же по России подорожание новостроек составило 15%.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, быстрее всего в крупных городах цены росли в конце февраля и в марте. В это время застройщики индексировали свои цены. Уже в апреле и мае рост замедлился, а из-за сокращения спроса в ближайшие месяцы изменение цен может быть практически на нулевой отметке.

В начале июня Минстрой подготовил приказ, согласно которому норматив цены 1 кв. м общей площади жилья в России на второе полугодие 2022 года установлен в размере 83,4 тыс. руб. Цена на 19% выше норматива первого полугодия текущего года.

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