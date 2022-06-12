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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию

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Global Look Press

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

В публикации отмечается, что несколько шведских компаний, среди которых и концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств, в том числе с гуманитарной точки зрения.

Компания по производству упаковок допустила, что прекращение экспорта может повлиять на ее активы на территории РФ, которые могут быть национализированы. Это даст России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет», утверждают в Tetra Pak.

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не согласился с доводами компании, заявив, что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения.

Ранее стало известно, что российские производители соков, вина и других напитков, которые упаковывают в Tetra Pak, начнут выпускать свою продукцию в белой упаковке с минимальным количеством цветов.

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