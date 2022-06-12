Эстонии предрекли серьезный дефицит газа предстоящей зимой

Власти Эстонии, скорее всего, не смогут подготовиться к будущему отопительному сезону и закачать необходимый объем газа в хранилища. Об этом заявили представители компании «Эстонский газ» (Eesti Gaas), передает эстонский ETV.

Участники рынка засомневались, что власти Эстонии смогут вовремя построить СПГ-терминал в порту Палдиски. Из-за этого придется в срочном порядке покупать топливо на внешних рынках.

Сомнения связаны также с провалом конкурса на создание резерва природного газа. Это произошло из-за того, что на рынке не было предложения. Кроме того, поставщиков, которые хотят предлагать газ Эстонии, осталось немного.

7 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз испытывает трудности в вопросе сохранения единой позиции по продолжению санкционного давления на Россию из-за спецоперации на Украине. Как отметила премьер Эстонии, на текущем этапе главный вопрос заключается в том, «сколько боли» Евросоюз готов вытерпеть из-за собственных санкций против России.