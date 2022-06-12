В «Транснефти» рассказали о работе «Дружбы» после сообщений о попытке подрыва

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что нефтепровод «Дружба» продолжает работать в штатном режиме, передает ТАСС.

«Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину», — сказал он.

Демин добавил, что перебоев в поставках не было.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка в Брянской области прогремели взрывы, из-за которых пострадали противоподкопная труба (дополнительное средство защиты) и подстанция трубопровода «Дружба».

До этого советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти».