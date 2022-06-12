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Сербия решила хранить 500 млн кубометров газа в хранилищах Венгрии

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Bela Szandelszky/AP

Министр финансов Сербии Синиша Мали и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение, по которому Белград разместит 500 млн кубометров газа в венгерских хранилищах. Об этом сообщает «Вечерне новости».

В сообщении отметили, что данное соглашение является продолжением сотрудничества в области энергетики.

В газете также указали, что в рамках соглашения был подписан договор о закупках природного газа и логистике.

7 июня глава министерства горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что республика будет импортировать в Азербайджане до 40% газа в 2023 году. По словам Михайлович, Россия каждый год экспортирует в Сербию 2,2 млрд кубометров газа. В год балканская республика потребляет около 3 млрд кубометров потлива.

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