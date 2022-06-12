Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Саудовская Аравия решила сократить поставки нефти в Китай в июле из-за поставок... 10:27
Галерея в Гааге отказалась проводить украинскую выставку «Захваченный... 10:26
Часть Бердянска оказалась обесточена после пожара на трансформаторной подстанции 10:22
Лукашенко рассказал о достойном ответе России на недружественные действия 10:20
Песков рассказал, что на площадке ПМЭФ Путин не встретится с иностранными... 10:08
Рогозин зачитал стих из «Брата 2» в День России 10:07
Министр здравоохранения Тайваня Чэнь Шичжун заразился коронавирусом 10:06
Источник: «Точка-У» упала на территорию завода в Новой Каховке в Херсонской... 09:59
В Кремле рассказали, что Путин планирует встретиться с главами СМИ на полях... 09:49
В Великобритании семья отказалась от современных технологий и живет в мире 30-х... 09:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Бывший MсDonald's в России получил название «Вкусно — и точка»

Новым названием бывшего MсDonald's в России стало «Вкусно — и точка». Об этом журналистам сообщил гендиректор сети Олег Пароев, его цитирует ТАСС.

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — сказал он.

Под этим брендом в 11.00 мск снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12.00 — флагманский ресторан на Пушкинской в Москве. Порядка 50 ресторанов преемника McDonald's откроется 13 июня. До конца месяца — около 200, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев

На первом этапе работы обновленных ресторанов будет доступно не все меню, это связано, в частности, с логистикой. Все сотрудники компании сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.

Ранее бывшее приложение McDonald's после обновления стало называться «Мой бургер»

В обновленном меню останется большинство привычных позиций, хотя их названия изменятся. Подробнее о новой сети быстрого питания — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть