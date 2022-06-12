Бывший MсDonald's в России получил название «Вкусно — и точка»

Новым названием бывшего MсDonald's в России стало «Вкусно — и точка». Об этом журналистам сообщил гендиректор сети Олег Пароев, его цитирует ТАСС.

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — сказал он.

Под этим брендом в 11.00 мск снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12.00 — флагманский ресторан на Пушкинской в Москве. Порядка 50 ресторанов преемника McDonald's откроется 13 июня. До конца месяца — около 200, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев

На первом этапе работы обновленных ресторанов будет доступно не все меню, это связано, в частности, с логистикой. Все сотрудники компании сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.

Ранее бывшее приложение McDonald's после обновления стало называться «Мой бургер»

В обновленном меню останется большинство привычных позиций, хотя их названия изменятся. Подробнее о новой сети быстрого питания — в материале «Газеты.Ru».