Reuters: РНПК стала основным перестраховщиком танкеров РФ в связи с санкциями Запада

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) стала главным перестраховщиком для судов РФ, в том числе для танкеров «Совкомфлота», после введения отраслевых санкций со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Reutersсо ссылкой на источники.

Предполагается, что гарантий, предоставляемых РНПК страховщикам, будет достаточно, чтобы обеспечивать работу танкерного флота России и иметь возможность не пользоваться услугам западных компаний, которые не намерены сотрудничать с РФ.

Агентство пишет, что увеличение гарантированного капитала перестраховочной компании до 750 млрд руб. расширит поле деятельности российских страховщиков в сфере перестрахования рисков внутри страны и управления возможными санкционными рисками, отметил источник Reuters.

Другой собеседник агентства утверждает, что РНПК может быстро лишиться капитала, поскольку сфера деятельности компании не ограничивается сектором морских перевозок.

Ранее стало известно, что «Совкомфлот» продал 23 судна ради сокращения задолженности.

13 мая Wall Street Journal сообщил, что «Совкомфлот» продал девять танкеров ради оплаты долгов перед западными банками, которые появились из-за санкций. В частности, пять танкеров было продано дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping.