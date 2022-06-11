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Глава Минвостокразвития Чекунков: торгово-экономические связи РФ со странами АТР восстановятся

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Руководитель Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что торгово-экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, приостановленные из-за санкционного давления, со временем восстановятся. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже давно работаю с Азией, наверное, уже четверть века. В работе с крупными азиатскими партнерами нельзя мыслить категориями «сегодня», «вчера», «месяц», «неделя». Соратнику Мао Цзэдуна, премьеру Китая Чжоу Эньлаю приписывают фразу, которую он произнес в ответ на вопрос об итогах французской революции: «Еще слишком рано судить, еще не наступило время», — рассказал Чекунков.

По его мнению, должно пройти какое-то количество времени и тогда торгово-экономические связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом будут глубокими и разнообразными.

Ранее руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что прогноз центра касательно снижения добычи нефти в России начал сбываться.

По словам Мельникова, в этом случае Россия может потерять какую-либо возможность влияния на мировую конъюнктуру, и обрушить собственную экономику.

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