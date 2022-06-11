Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила $5 за галлон (3,78 литра). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy.

Как заявил руководитель компании Патрик Де Хаан, ситуацию ухудшает то, что спрос не реагирует на резкий рост цен на бензин.

По этой причине, как отметил Хаан, есть высокая вероятность, что рост цен в ближайшие недели продолжится.

Аналитики компании в качестве причин подорожания называют рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение предложений на рынке при растущем спросе.

4 июня американская автомобильная ассоциация заявляла, что цены на бензин в США при президенте Джо Байдене выросли в два раза. Тогда аналитики указывали, что стоимость одного галлона топлива достигла отметки в $4,81.