Братья Вертхаймеры в 2021 году получили $5 млрд дивидендов от Chanel

Владельцы модного дома Chanel братья Вертхаймер заработали в 2021 году $5 млрд на дивидендах, пишет Bloomberg.

В 2021 году Ален и Жерар дважды получали дивиденды по $2,5 млрд через холдинговую компанию, зарегистрированную на Каймановых островах. Выплата стала крупнейшей для Chanel за всю историю публикации корпоративной отчетности.

Чистая прибыль модного дома в 2021 году составила $4 млрд долларов, выручка — $15,6 млрд. Цифры сопоставимы с допандемийными показателями. В 2022 году состояние братьев увеличилось на 37%, $до 90 млрд. Всего с 2016 года Вертхаймеры получили в качестве дивидендов около $8 млрд. Выплаты в 2021 году составили больше половины от всей суммы за последние пять лет.

Эксперты объясняют прибыль семьи постпандемийным бумом на модную продукцию и предметы роскоши. А еще во время пандемии произошел скачек спроса на продукцию Chanel, который заставил цены расти. Например, сумка одной из моделей продавалась в США в декабре 2021 года за $8,2 тысячи. Это на 60% дороже, чем в 2019 году.

В конце мая BoF сообщил, что в модном доме Chanel решили открыть дополнительные бутики для постоянных клиентов.