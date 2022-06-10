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«Нафтогаз» уволил советника председателя правления после покупки Bentley за $500 тысяч

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Global Look Press

«Нафтогаз Украины» сообщил, что уволил советника председателя правления Олега Диденко после того, как в СМИ появилась информация о том, что он купил себе элитный автомобиль Bentley Bentayaga стоимостью $500 тыс. Компания в своем Telegram-канале написала, что «не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников».

Накануне украинские СМИ публиковали фото документа, в котором указана информация о покупке люксового авто 27 мая этого года.

Ранее компания «Укроборонпром» отстранила Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора завода «Антонов». Основание стало то, что он не смог спасти от уничтожения самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

Самолет был уничтожен в период с 24 февраля по 3 марта после высадки на аэродроме «Гостомель» российского десанта. По данным, озвученным в эфире «Первого канала», в самолет попали украинские военные, обстреливавшие российских военных. В результате у него выгорела центральная часть фюзеляжа.

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