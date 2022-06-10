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Министр экономики ФРГ Хабек прогнозирует «сложные» осень и зиму в стране

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Global Look Press

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация в сфере энергетики страны к концу года будет сложной. Об этом сообщает ТАСС.

«Впереди сложная осень, сложная зима», — сказал Хабек, представляя общественную кампанию по мерам экономии энергии.

Такие крупные потребители как Германия используют природный газ не только в качестве топлива, но и как сырье для производства высокомаржинальной продукции (продуктов газохимии, азотных удобрений, водорода и т.п.). В этом сегменте замена газа углем или нефтью по понятным причинам невозможна, подчеркивают авторы доклада.

В целом Европа подает поставщикам противоречивые сигналы. К примеру, она декларирует отказ в обозримой перспективе от ископаемого топлива. Но в пределах ближайшего десятилетия регион планирует избавиться от большей части угольной электрогенерации, частично заменив ее газовой. В условиях сокращения собственной добычи это означает необходимость резкого наращивания импорта, полагают аналитики.

Основные запасы природного газа в мире сосредоточены в пяти странах: России, Иране, Катаре, Туркменистане и США. На 1 января 2021 года они составляли 135,726 трлн куб. м или 65% всех запасов газа в мире.

Доказанные запасы газа в России составляют 23,6% от всех мировых запасов, они выработаны на 34,7% и при полностью развитой газотранспортной системе и наличии рынков сбыта Россия могла бы добывать 1,5 трлн куб. м газа в год. Формально, как отмечают исследователи, доказанных запасов газа стране хватит на 73 года, но фактически с учетом еще не разведанных ресурсов и даже без учета потенциала нетрадиционных запасов Россия обеспечена газом более чем на 300 лет.

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