В ЦБ предупредили банки о возможных мерах при нарушениях в работе с валютными счетами

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор отслеживает деятельность кредитных организаций по части обслуживания валютных счетов и готов принять меры в случае нарушений, передает ТАСС.

«То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам. Там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации. Если есть соответствующие нарушения, будем применять меры, которые в соответствии с нарушением имеем право применять», — рассказала она.

Ранее Центробанк сообщил, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

9 июня Тинькофф банк сообщил о введении платы за обслуживание счетов в иностранной валюте. Комиссия начнет действовать с 23 июня и распространится на счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе выше 1000 условных единиц в валюте счета.

За день до этого Райффайзенбанк заявил, что с 30 июня вводит комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов, на которых хранятся от 5 тыс. условных единиц.