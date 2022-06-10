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Курс евро опустился ниже 61 рубля впервые с мая

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На Московской бирже курс евро опустился ниже 61 руб. за единицу впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 12:48 ( мск) €1 стоил 60,9 руб. Это на 2,32 руб. ниже предыдущего закрытия. Доллар в это время торговался по 57,8 руб. за единицу, подешевев на 1,56 руб.

К 13:28 (мск) евро стоит 60, 8 руб., доллар — 57,7 руб.

Рубль укреплялся перед решением о ключевой ставке. Директор по инвестициям «ЛокоИнвест» Дмитрий Полевой считает, что для рубля ожидаемое снижение ставки ЦБ не несет каких-то серьезных рисков, поэтому «краткосрочно рубль способен обновить майские максимумы — до ₽55-56 за доллар».

10 июня Центробанк России снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень. В регуляторе сказали, что несмотря на сложности и ограничения, с которыми столкнулась российская экономика, инфляция замедляется быстрее, чем Банк России ожидал в апреле нынешнего года.

Центробанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 14-17%

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