Владелец «Пятерочки» выпустит новый бренд алкоголя «Золотой терруар»

Компания «Агроторг», которая владеет сетью магазинов «Пятерочка» зарегистрирует новую марку алкоголя «Золотой терруар», пишет «Деловой Петербург».

«Агроторг» выиграла суд с Роспатентом за право зарегистрировать товарный знак. Ведомство ранее запретило компании регистрировать новый бренд из-за обилия названий со словом «золотой» в сегменте крепкого алкоголя.

«Эпитет «золотой» придает слову «терруар» некие магические, нереальные свойства, формируя в сознании потребителя фантазийный образ, связанный с волшебством», — сказала юрист Versus.legal Марина Пожидаева.

Таким образом она объяснила, что отказ в регистрации на основании сходств с другими товарами, в названии которых есть слово «золотой» не соответствует положениям гражданского кодекса России.

Ранее 10 июня руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско сказал, что в мае было зарегистрировано более 400 новых фишинговых сайтов, ориентированных на клиентов алкомаркетов «Красное и Белое».