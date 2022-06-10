Минстрой: 14,9 тыс. обманутых дольщиков в 2022 году получили квартиры или деньги за недострой

С января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. дольщиков на текущий момент нуждаются в восстановлении своих прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минстроя.

«С января по май 2022 года с помощью Фонда защиты прав дольщиков и субъектов РФ восстановлены права 14,9 тыс. дольщиков. Это значит, что граждане получили свои квартиры. Или им было выплачено денежное возмещение за покупку жилья в объектах, которые были признаны проблемными. По состоянию на сегодняшний день в восстановлении прав нуждаются 119,4 тыс. граждан», — рассказали представители Минстроя.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент Фонд помогает обманутым дольщикам двумя способами: посредством завершения строительства «проблемных» домов с последующей передачей гражданам квартир и выплаты возмещения. Кроме того, в регионах есть собственные механизмы для помощи обманутым дольщикам.

В Минстрое отметили, что постепенное применение эскроу-счетов (деньги дольщиков лежат в банках, пока застройщик не передаст им квартиры) станет ключевым инструментом решения проблемы обманутых дольщиков.

До конца 2022 года планируется восстановить права 12 тыс. обманутых дольщиков силами фонда, еще более 19 тыс. граждан получат помощь от региональных властей. В целом за все время работы фонда уже были приняты решения по защите 106,9 тыс. обманутых дольщиков.