Защитники прав потребителей пожаловались на Wildberries в Роспотребнадзор

Международная конфедерация обществ потребителей (КонФОП) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором попросила принять меры к компании Wildberries, которая начала брать с клиентов деньги за возврат невыкупленного товара. Копия документа есть у «Газеты.Ru».

Защитники прав потребителей утверждают, что маркетплейс ранжирует клиентов в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара. Если клиенты не соответствуют установленным Wildberries нормативам, то с них взимают комиссию при возврате каждой единицы товара. Подобную практику КонФОП назвала дискриминацией.

«С начала мая был мы отметили рост жалоб покупателей на то, что при возврате товара на Wildberries с них взимают по 100 рублей за каждую возвращенную позицию. Впоследствии Wildberries обновил на своем сайте информацию о возврате товаров. Маркетплейс указал, что его стоимость составляет для Байконура, Калининграда, Магадана, Дальнего Востока 100 рублей за единицу товара, а для других регионов России и СНГ – 50 рублей. При сумме выкупа от 5 тыс. рублей и проценте выкупа от 19% возврат товаров осуществляется бесплатно. Данная практика имеет признаки дискриминационной», — пояснил автор письма, председатель правления КонФОП Дмитрий Янин.

По словам Янина, платить придется за каждую возвращенную единицу товара. Защитники прав потребителей указывают, что по закону покупатель имеет право в течение семи дней отказаться от товара, и «при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара».

«Мы считаем, что схема, используемая Wildberries, когда удержание суммы доставки происходит не со всего заказа, приобретенного в одном месте, а с каждой единицы заказа, не соответствует нормам закона», — указал Янин.

Он также отметил, что Wildberries не доводит до потребителей информацию об условиях возврата и взимания комиссии за него – эти сведения «спрятаны» на сайте компании в профиле пользователя и отображены неярким серым шрифтом. В связи с этим КонФОП попросила Роспотребнадзор проверить законность взимания комиссий и устранить дискриминацию клиентов.