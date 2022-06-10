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В Чехии рост цен стал рекордным почти за 30 лет

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Depositphotos

Инфляция в Чехии в мае достигла рекордных значений за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%, против 14,2% в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Чешского статистического управления на своем сайте.

«Инфляция в республике в мае составила 16% в годовом выражении, против апрельских 14,2%», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что показатель этого мая худший с декабря 1993 года. Тогда рост цен в стране разогнался до 18,2%.

Больше всего в республике растут цены на продукты и жилье. В прошлом месяце в годовом выражении на 49,2% выросла стоимость на природный газ и на 30,8% на электричество. Это привело к повышению цены на товары в розничных магазинах.

В середине мая главный экономист группы Natland Петр Бартонь заявил, что цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других государствах Евросоюза. Он сказал, что отчасти инфляцию можно объяснить отсутствием «особых» отношений с Российской Федерацией, которыми пользуется, например, Венгрия.

На этой неделе аналитик компании ENAS, бывший глава Чешской газовой компании Владимир Штепан заявил, что страны Евросоюза при помощи топливных санкций скорее ликвидируют свою экономику и социальное равновесие, чем нанесут вред России.

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