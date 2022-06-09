В российских аптеках могут начать продавать еду, одежду и жвачку

Аптеки могут начать продавать напитки без содержания алкоголя, полезную еду, жевательные резинки, эфирные масла, одежду, обувь, спортивный инвентарь, чулочно-носочные изделия. Документ о расширении списка товаров для продажи в аптечных пунктах внесли депутаты от фракции «Единая Россия», пишет издание «Известия».

На сегодняшний день в аптеках могут продавать, кроме лекарств, только медицинские изделия, диетическое питание, БАДы и некоторые другие категории. Депутаты Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко хотят добавить еще 20 пунктов.

По замыслу инициаторов, расширения списка товаров для продажи улучшит финансовое положение аптечных сетей. Парламентарии указывают, что из-за волатильности курса валют, повышения ставок кредитования, изменившихся условий поставок лекарств, в ближайшее время оборотные средства аптек сократятся. В результате может сократиться ассортимент на прилавках.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов подчеркнул, что отрасль бьется над расширением разрешенного ассортимента. По его словам, на аптечном рынке возник дефицит ликвидности, который к осени достигнет своего пика. К такой ситуации привел скачек продаж в феврале-марте и последовавший за ним спад.

В конце апреля генеральный прокурор России Игорь Краснов сказал, что рост стоимости лекарств в аптеках многих российских регионов связан с необъяснимой жадностью коммерсантов.