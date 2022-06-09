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Bloomberg: венчурный фонд российского бизнесмена проинвестировал сделку Маска с Twitter

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Global Look Press

Дубайский венчурный фонд Vy Capital, который принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, вложил $700 млн в сделку гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска с компанией Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.

«Vy Capital <…> выделил 700 миллионов долларов на финансирование заявки Маска на покупку социальной сети, что сделало его третьим по величине внешним инвестором в акционерном капитале в сделке», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Тамас также вкладывал средства в другие компании Маска — SpaceX и Neuralink.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск отложил предложение о покупке Twitter на сумму 44 млрд долларов из-за спора о спам-аккаунтах. После угрозы выйти из сделки Twitter заявил, что планирует выполнить требование бизнесмена и предоставить ему отчет о внутренних данных о спам-ботах и поддельных аккаунтах.

Некоторые аналитики все же предполагают, что Маск намерен разорвать сделку. Переговоры о привлечении дополнительных средств для сделки временно приостановлены.

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