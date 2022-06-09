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На рынке новостроек в России появилось на 40% меньше домов относительно 2021 года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России на рынке новостроек в мае появилось на 40% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурса застройщиков на своем сайте.

«В мае 2022 года на рынок выведено 295 объектов от 129 застройщиков. Это 58,4 тысячи квартир совокупной площадью 2,89 млн кв. м. По сравнению с маем 2021 года количество новых объектов уменьшилось на 40,3%», — сказано в сообщении.

Однако, в мае по сравнению с апрелем количество появившихся на рынке домов увеличилось на 18,5%. В общей сложности с начала года на рынке появились 1 364 многоквартирных дома. Это 278 тысяч квартир 13,86 млн кв. м.

Также отмечается, что общая площадь появившихся квартир по сравнению с прошлым годом стала меньше на треть.

Накануне директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил, что в первую неделю июня объем заявок на ипотечный кредит по сравнению с апрелем вырос на 32%. Кроме того, россияне стали больше бронировать квартиры в новостройках. На 27% по сравнению со средними значениями мая.

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