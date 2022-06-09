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Инновационная компания воспользовалась льготными условиями в МСП Банке

МСП Банк, дочерняя организация корпорации МСП, предоставил кредит на 25 млн руб. производителю нейротехнологий. Средства будут направлены на финансирование расходов по разработке комплексного проекта, сообщает пресс-служба корпорации МСП.

В МСП отметили, что их высокотехнологичный клиент — компания «Лаборатория знаний», которая специализируется на разработке компьютерных программ и приложений.

Финансирование субъекту предоставлено на 24 месяца в рамках программы правительства РФ «Взлет — от стартапа до IPO».

«Ставка по этой программе составляет 3% годовых. Эту программу, напомню, разработали специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий. Отмечу также, что данный продукт есть только в нашем банке», — сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

В 2017 году специалисты «Лаборатории знаний» разработали продукт Neuro Angel — нейроплатформу для повышения продуктивности интеллектуальной деятельности человека и команд.

Эта платформа определяет психоэмоциональное состояние человека на основе интерпретации сигналов мозга, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Опираясь на полученные данные, «Лаборатория знаний» предлагает продукты для HR — в части подбора и развития персонала, образования — для улучшения передачи знаний и бизнеса – для повышения продуктивности работы, составления оптимального расписания задач и т.д.

Напомним, накануне Газета.Ru писала о том, что производитель высокотехнологичных инженерных решений в сфере строительства и реконструкции аэродромных объектов «ИВК АИР Групп» получил кредит на 300 млн руб. от МСП Банка.

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