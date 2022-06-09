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«Почта России» получила статус ИТ-компании

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Почта России» получила статус ИТ-компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь «Почта России» трансформируется из почтового оператора в цифровую логистическую компанию, говорится в сообщении. Также сотрудникам ПР будут предоставлены льготы, предназначенные для ИТ-компаний.

Согласно данным «Почты России» на 2021 год, почти четверть всех доходов — 52,8 млрд руб. — компании принесли непосредственно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.

В марте 2022 года был принят новый пакет поддержки ИТ-компаний. Этот пакет в том числе предоставляет нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку. Также возможна отсрочка от призыва на военную службу для ИТ-специалистов и тд.

Ранее сообщалось, что в интернете появился фишинговый сайт, маскирующийся под «Почту России».

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