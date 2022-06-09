Тинькофф вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

Тинькофф банк вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте.

Комиссия начнет действовать с 23 июня и распространится на счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе выше 1000 условных единиц в валюте счета. При этом комиссия будет списываться ежедневно.

«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка», — говорится в Telegram-канале кредитной организации.

Также с 23 июня клиенты банка смогут открыть накопительный счет только в рублях, счета в долларах и евро будут закрыты.

С 28 мая Тинькофф приостановил оформление вкладов в валюте.

Накануне стало известно, что Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов, на которых хранятся от 5 тыс. условных единиц.