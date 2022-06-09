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Zara и Massimo Dutti могут повысить цены после возвращения на рынок России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Цены на товары испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти в случае возвращения на российский рынок. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение консалтинговой компании CORE.XP.

«В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать. Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили», — отметила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

По ее словам, испанский холдинг, возможно, будет пытаться сдержать рост цен за счет жесткой экономии. Например, компания может пожертвовать частью прибыли. Однако что именно будет с ценами, прояснится осенью, когда откроется больше магазинов и начнется продажа новой коллекции.

Эксперты сошлись во мнении, что конечные цены на продукцию будут зависеть от условий возвращения ритейлера. Речь идет о том, что могут возникнуть сложности с логистикой или производством одежды ввиду неурожая хлопка в Индии.

8 июня «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости сообщили, что магазины испанской группы Inditex могут частично открыться в России в июле. Однако позже в пресс-службе компании заявили, что в настоящее время нет планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.

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