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Владелец бренда Jack Daniel's и Finlandia лишился $52 млн из-за ухода с российского рынка

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Finlandia

Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman отчитался об убытках в размере $52 млн за четвертый квартал 2022 финансового года (завершился 30 апреля) из-за приостановки деятельности в России. Об этом сообщается на сайте компании.

«В четвертом квартале мы понесли неденежный убыток от обесценивания нашей торговой марки Finlandia в размере $52 млн», — отметили в пресс-релизе.

Там также добавили, что прогноз в отношении бренда Finlandia был ухудшен из-за ухода с российского рынка, который был для данной марки основным каналом сбыта.

9 марта американская компания Brown-Forman, владеющая брендами виски Jack Daniel's и водки Finlandia, объявила в Twitter о приостановке деятельности в РФ.

В начале апреля в пресс-службе Росалкогольрегулирования заявили, что в России не наблюдается дефицита виски и коньяка. В ведомстве добавили, что дефицита крепкого алкоголя в стране не произойдет и в будущем, поскольку предприятия готовы нарастить объемы производства при наличии спроса.

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