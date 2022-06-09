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Российские банки захотели использовать отечественные банкоматы с 2023 года

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Depositphotos

Крупные российские банки стали изучать возможность закупок отечественных банкоматов на процессоре «Эльбрус», которые начнут появляться с 2023 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей кредитных учреждений.

По словам генерального директора и совладельца компании BFS Артема Жилонова, их организация будет заниматься производством банкоматов с процессором «Эльбрус». Их выпуск должен начаться в 2023 году. При этом на начало года уже есть контракт на поставку 1,5 тыс. таких устройств.

Представители банков отметили, что заинтересованы в смене парка банкоматов на отечественные устройства. Однако они будут готовы рассматривать предложения потенциальных поставщиков лишь при том условии, что они будут соответствовать техническим требованиям, требованиям по безопасности, а также эргономике и дизайну.

Эксперты сошлись во мнении, что новые банкоматы могут быть конкурентоспособными лишь в том случае, если они будут технологичнее и лучше зарубежных аналогов, при этом их цена будет ниже. Однако оценить работоспособность отечественного процессора пока невозможно, так как его никто не выпускает в виду переноса производства в Россию. Кроме того, это может занять длительное время, что затормозит процесс выпуска оборудования.

В конце мая замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компания может перенести производство процессоров «Эльбрус» из Тайваня на зеленоградскую фабрику «Микрон». Переезд может обойтись компании минимум в несколько миллиардов рублей.

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