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Вице-премьер РФ заявил о росте российской экономики, несмотря на санкции

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что российская экономика продолжает расти вопреки существующему санкционному давлению. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкционное давление направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику. Авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть страны — члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши интеграционные связи», — сказал он на конференции, посвященной сотрудничеству Казахстана и России в рамках ЕАЭС.

Также Оверчук положительно оценил меры, которые принимаются властями и Банком России, чтобы противостоять санкциям.

По его словам, в России продолжается рост экономики, за последние четыре месяца он составил порядка 1,7%.

Ранее профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир.

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