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Спрос на доставку готовой еды в России за первый квартал упал почти на 40%

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Pexels

Популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки в период с января по март 2022 года сократился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование от Infoline.

Представители сервисов доставки подтвердили тенденцию к снижению спроса. Наибольший спад они наблюдали в марте, когда покупатели больше всего переживали за нестабильное экономическое положение в стране и колебание курса рубля. Однако сейчас спрос вернулся в стабильное состояние.

Однако некоторые участники рынка не смогли выдержать период спада, и как минимум пять сервисов приостановили свою работу или закрылись. По словам собеседника издания, это происходит из-за высокой стоимости продвижения.

При этом продукты быстрого приготовления стали набирать популярность. Например, «Яндекс», который выкупил в 2018 году проект «Партия еды», полностью переориентировал его на производство кулинарии, отказавшись от изначальной задумки доставки наборов по подписке. При этом участники рынка ожидают, что в этом сегменте по итогам 2022 года объем рынка вырастет в среднем на 30%.

7 июня облачный сервис по оптимизации внутригородской логистики Relog сообщил, что средний чек заказов у сервисов доставки с февраля по апрель вырос почти в 2,5 раза, но при этом общее количество заказов за тот же период упало на 32%.

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