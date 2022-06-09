Китайский город на границе с РФ планирует построить грузовую канатную дорогу

Власти расположенного на границе с Россией китайского города уездного значения Цзяинь (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) планируют построить грузовую канатную дорогу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Харбине.

Российский генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков посетил уезд Цзяинь и на встрече с руководством региона обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с граничащими с ним через реку Амур российскими регионами — Еврейской автономной областью и Амурской областью.

Ранее индийский журнал Оutlook привел слова командующего армией США на Тихом океане генерала Чарльза Флинна, что военная инфраструктура Китая, которую он создает в приграничных с Индией регионах, вызывает тревогу. Отмечается, что Китай строит мост вокруг стратегически важного озера Пангонг Цо в восточной части Ладакха, «мост может помочь Китаю быстро мобилизовать свои войска в регионе». Китай в приграничных с Индией районах также строит дороги и жилые районы.

Сообщается, что вооруженные силы Индии и Китая находятся в напряженном состоянии в восточной части Ладакха с 5 мая 2020 года, когда между двумя сторонами произошло ожесточенное столкновение в районе озера Пангонг.