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Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов

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Сбербанк с 7 июня временно перестал проводить расчеты в юанях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу банка.

Как заявили в финансовом учреждении, такая мера коснулась корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих расчеты в китайской валюте.

В настоящее время банк работает с партнерами из КНР по восстановлению расчетов, указали в пресс-службе.

Как пишет портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка, данная ситуация возникла «из-за политики банка-корреспондента». По словам сотрудницы call-центра, теперь компании будут вынуждены проводить расчеты через другие банки-партнеры, оставив контакты в Сбербанке, либо обратиться в другие финансовые организации, которые осуществляют расчеты в китайской валюте.

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников рассказал о преимуществах покупки юаней на валютном рынке.

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