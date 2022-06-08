Чехии предрекли «уничтожение» без российских энергоносителей

Аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», бывший глава Чешской газовой компании Владимир Штепан заявил, что страны Евросоюза при помощи топливных санкций скорее ликвидируют свою экономику и социальное равновесие, чем нанесут вред России. Соответствующее заявление он сделал в эфире чешского Radio Universum.

Как заявил эксперт, даже полное прекращение поставок российского газа в Европу не вызовет желаемый на Западе разрушительный для РФ эффект. При этом он считает, что Российская Федерация будет процветать.

Штепан в связи с этим отметил, что доходы Москвы от нефти и газа увеличились в пять-шесть раз.

«Притом что поставлять можно на треть или даже вдвое меньше, поскольку ограничения российских поставок нефти, газа, угля и всего остального на самом деле приводят к тому, что цены на эти товары растут в три-пять раз», — объяснил он.

Поэтому России достаточно продать треть или половину энергоресурсов, а доходы страны будут выше, чем в обычных условиях при продаже 100%, продолжил эксперт.

«Так что они ничего не боятся», — уверен аналитик.

Также он затронул тему ответных мер Кремля, принуждающие недружественные страны оплачивать топливо в рублях. Эксперт отказался считать такие меры политическими, указав, вопрос оплаты является исключительно деловым.

Вместе с тем он заявил, что РФ боялись одного: поставить газ, но не получить денег, если покупатель осуществит оплату в своем западноевропейском банке, а тот не переведет средства России. По словам Штепана, лишь в этом заключалась проблема.

«Ее решили очень быстро, когда фирмы поняли, что речь идет об исключительно административной вещи. Первым «пошел» немецкий Uniper, который решился немедленно. За ним последовали австрийцы, а потом и другие фирмы,» — напомнил аналитик.

Он также предупредил, что одномоментный отказ от российских нефти и газа буквально «уничтожит» Чехию.

«В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего «Северного потока — 1», своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку», — добавил Штепан.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории ЕС

Также санкции были введены в отношении 65 физических лиц и 18 юрлиц. В список попали в том числе CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, и его дети — Елизавета и Николай, и другие.

На следующий день заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз уже начал работу над очередным — седьмым пакетом ограничений против России.