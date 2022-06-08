Rutube продлил до осени монетизацию контента блогеров со 100% доходом от рекламы

Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео Rutube продлил монетизацию контента блогеров со 100% доходом от рекламы до 1 сентября 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Национальный видеохостинг продлевает 100% монетизацию до 1 сентября 2022 года», — сказали в пресс-службе.

Также отмечается, что популярные блогеры могут получить предложение о коллаборации и рекламной интеграции от крупнейших рекламодателей, которые сотрудничают с сейлз-хаусом «Газпром-медиа».

До этого Rutube продлевал предложения по поддержке блогеров в апреле до 1 июня.

9 мая сообщалось, что Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

11 мая Rutube запустился после кибератаки в практически полностью восстановленном виде.

В начале апреля видеоплатформу перезапустили в новом формате — у сайта появился новый дизайн, интерфейс, а также дополнительные возможности для монетизации контента для авторов.