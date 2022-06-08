Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Индийский подросток убил мать из-за запрета играть в видеоигры 19:24
Заключенному грозит до 15 дополнительных лет тюрьмы за попытку стать... 19:23
Экс-президенту ФИФА Блаттеру стало плохо во время дачи показаний по делу... 19:20
В США предупредили Россию о недопустимости провокаций в Сирии 19:20
Стали известны характеристики нового гаджета Google для телевизоров 19:18
Пара лесбиянок смогла родить ребенка после 11-й попытки 19:10
В Ленобласти нашли тела двух мужчин после жалоб соседки на текущую... 19:09
Депутат Миронов признал, что находился в салоне сбившего курьера авто 19:09
Китай усовершенствовал «убийцу танков» 19:01
Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР 19:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Rutube продлил до осени монетизацию контента блогеров со 100% доходом от рекламы

close
100%
Depositphotos/rutube.ru, коллаж «Газеты.Ru»

Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео Rutube продлил монетизацию контента блогеров со 100% доходом от рекламы до 1 сентября 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Национальный видеохостинг продлевает 100% монетизацию до 1 сентября 2022 года», — сказали в пресс-службе.

Также отмечается, что популярные блогеры могут получить предложение о коллаборации и рекламной интеграции от крупнейших рекламодателей, которые сотрудничают с сейлз-хаусом «Газпром-медиа».

До этого Rutube продлевал предложения по поддержке блогеров в апреле до 1 июня.

9 мая сообщалось, что Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

11 мая Rutube запустился после кибератаки в практически полностью восстановленном виде.

В начале апреля видеоплатформу перезапустили в новом формате — у сайта появился новый дизайн, интерфейс, а также дополнительные возможности для монетизации контента для авторов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть