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МТС организует для бизнеса сервис облачного видеонаблюдения при минимуме затрат

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Компания МТС объявила о запуске сервиса облачного видеонаблюдения для бизнес-клиентов в формате гибкого «коробочного» решения, позволяющего быстро наладить круглосуточный видеомониторинг на объекте с минимальными инвестициями в инфраструктуру.

Так, сервис позволяет контролировать безопасность сотрудников и имущества из любой точки России, быстро решать возникающие инциденты, вести мониторинг бизнес-процессов и управлять ими, не присутствуя на объекте и не опасаясь за сохранность данных.

Как рассказал вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин, основное преимущество сервисов облачного видеонаблюдения в том, что пользователю не нужно приобретать дорогостоящее оборудование, а записанное видеоизображение не может быть утрачено из-за сбоев или стерто злоумышленниками.

«МТС как телеком-оператор, облачный провайдер и поставщик ИТ-решений готов предоставить своим клиентам дополнительные плюсы в виде скоростных каналов связи, повышенную гарантию сохранности видеоархивов за счет многократного резервирования, а также широкий спектр услуг из экосистемы наших сервисов», — добавил он.

В компании уточнили, что для подключения к сервису достаточно иметь в интернет от любого оператора, IP-камеру, персональный компьютер или мобильное устройство. Видеорегистратор, сервер, ПО и другое оборудование не нужны.

«Видеоизображение в формате HD/FullHD обрабатывается и сохраняется в дата-центрах МТС на территории России. Для клиентов сервис доступен через мобильные приложения на платформах iOS и Android, а также web-кабинет», — отмечается в сообщении МТС.

Кроме того, пользователи сервиса получают круглосуточный удаленный доступ к IP-камерам и архиву видеозаписей, а также другие функции. Сами IP-камеры оснащены интеллектуальными модулями, такими как детектор движения, резкое изменение громкости звука, обнаружение человека, саботаж и другими.

Также МТС обеспечивает монтаж, настройку и эксплуатацию сервиса, включая хранение видеоархива до 30 дней в зависимости от тарифа.

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