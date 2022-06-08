В Гондурасе выразили желание усилить экономические связи с Россией

Тегусигальпа хочет укрепить связи с Москвой в экономической сфере, по части коммерции и в других областях. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Гондураса в Москве Франсиско Хосе Мартинес Родригес, пишет ТАСС.

По его словам, страна рассчитывает на сближение России со латиноамериканскими государствами.

«Мы стремимся установить (с Россией) более тесные связи в экономике, коммерции и других областях. Гондурасский народ восхищается Россией. Мы видим, что эта страна имеет огромный потенциал, внушительную историю и великолепное культурное наследие», — сказал Мартинес выступая на международном форуме «История для будущего. Образ Петра».

Дипломат добавил, что Тегусигальпа намерена подписать договор о сотрудничестве с университетами и со Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

На этой неделе сообщалось, что власти США не позвали на Саммит Америк в Лос-Анджелесе представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

В конце мая президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что поедет на Саммит Америк, который должен произойти в июне в американском Лос-Анджелесе, только если туда будут приглашены лидеры всех американских государств.