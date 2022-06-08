Между Запорожской областью и Крымом возобновилось грузовое железнодорожное сообщение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

«Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», — заявил Крючков.

Он отметил, что у Запорожской области и Крыма большие возможности для развития межрегионального взаимодействия.

«Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму», — резюмировал Крючков.

Железнодорожное сообщение было прервано Украиной с началом боевых действий в Донбассе — Киев планировал организовать полноценную блокаду полуострова, которая также включала в себя перекрытие Северо-Крымского канала и водную блокаду полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока преждевременно говорить об осуществлении гражданских перевозок между материковой Россией и Крымом.