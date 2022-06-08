Песков: Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций против Национального расчетного депозитария.

«Запад подталкивает к дефолту, но надо оговариваться, что к искусственному дефолту, потому что никаких оснований для дефолта в России нет абсолютно. Что касается механики выплат, лучше в минфине спросить», — порекомендовал Песков.

4 июня спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя введенный в отношении России Европейским союзом шестой пакет санкций и предыдущие ограничения, заявил, что Брюссель и Вашингтон исчерпали средства по сдерживанию развития страны.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что включение Национального расчетного депозитария (НРД) в шестой пакет антироссийских санкций — это попытка подтолкнуть Россию к искусственному дефолту.

По его словам, основное последствие рестрикций в отношении НРД — прекращение операций в евро. Он также подчеркнул, что ограничительные меры усилят тренд на «девалютизацию» обслуживания евробондов.