Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Порошенко нашелся во Львове 14:46
«КП»: Прилучный продал купленный за 100 млн дом, в котором жил с Муцениеце 14:45
Стала известна информация о формате проведения ФНЛ в следующем сезоне 14:45
В Португалии число инфицированных оспой обезьян превысило 190 человек 14:43
Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде на людей... 14:41
В Махачкале молодой человек устроил драку из-за поцелуя пары на эскалаторе 14:41
В МЭА порекомендовали европейцам снизить температуру отопления в домах... 14:41
Специалист Роспотребнадзора рассказала, содержание каких радионуклидов в воде... 14:40
США тревожит строительство военной инфраструктуры Китая на границе с Индией 14:39
Директор театра Ермоловой заявил, что не подписывал указ об отмене спектакля... 14:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Песков: Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций против Национального расчетного депозитария.

«Запад подталкивает к дефолту, но надо оговариваться, что к искусственному дефолту, потому что никаких оснований для дефолта в России нет абсолютно. Что касается механики выплат, лучше в минфине спросить», — порекомендовал Песков.

4 июня спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя введенный в отношении России Европейским союзом шестой пакет санкций и предыдущие ограничения, заявил, что Брюссель и Вашингтон исчерпали средства по сдерживанию развития страны.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что включение Национального расчетного депозитария (НРД) в шестой пакет антироссийских санкций — это попытка подтолкнуть Россию к искусственному дефолту.

По его словам, основное последствие рестрикций в отношении НРД — прекращение операций в евро. Он также подчеркнул, что ограничительные меры усилят тренд на «девалютизацию» обслуживания евробондов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть