Регистрация средств защиты растений в России может подорожать в два раза с 2023 года

Подведомственные Минсельхозу учреждения могут поднять в два раза стоимость регистрации и перерегистрации химических средств защиты растений (ХСЗР) с 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на совещание по данному вопросу в министерстве и участников рынка.

Источники издания отметили, что речь идет о внесении изменений в приказ от 2012 года, где утверждалась методика определения платы за услуги и предельные цены. Например, сейчас стоимость регистрации ХСЗР складывается из затрат на оплату труда, расходные материалы и сопутствующие услуги.

Участники рынка указали, что производители химических средств могут переложить повышение стоимости регистрации в итоговую цену препаратов. Из-за этого цена продукции сельхозпроизводителей может вырасти. Однако некоторые представители отрасли посчитали, что и текущие цены на регистрацию СЗР очень высокие. Поэтому ряд производителей пользуются старыми СЗР со слабой эффективностью.

Эксперты сошлись во мнении, что процедура регистрации СЗР сейчас очень забюрократизирована. Кроме снижения стоимости, необходимо сделать легче саму процедуру регистрации. Например, можно автоматически регистрировать те СЗР, которые уже признаны в других странах.

6 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила рекомендации для производителей минеральных удобрений по их сбыту. В ведомстве добавили, что производители должны разработать торгово-сбытовую политику, в которой будет указана максимальная цена реализации для данных видов удобрений.